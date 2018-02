Hong Kong tem economia mais livre do mundo por 14 ano seguidos Hong Kong, que se orgulha de possuir uma política econômica conduzida fortemente por princípios liberais, foi classificada como "a economia mais livre do mundo" pelo 14o ano consecutivo, de acordo com um ranking da Heritage Foundation. Metade das 20 economias mais livres do mundo está localizada na Europa. No continente, elas são lideradas pela Irlanda, que na tabela geral conquistou a terceira posição. A Suíça, o Reino Unido e a Dinamarca vêm logo atrás, com a reforma financeira na Europa Ocidental sendo acelerada pela liberalização e pelo corte de impostos em países do Leste Europeu como a Estônia, que atingiu a 12a posição. Os EUA caíram do 4o para o 5o lugar na tabela, prejudicado por impostos relativamente altos em comparação aos cortes em impostos de outras economias avançadas, e por um volume de gastos do governo correspondente a mais de um terço do PIB. O levantamento da Heritage Foundation é anual e classifica 157 países e territórios. A pesquisa mede o nível de interferência dos governos na economia e classifica os países atribuindo pontos a categorias como empresas, liberdade de negociação e de investimentos, proteção à propriedade, níveis de corrupção e trânsito livre de trabalhadores. A Heritage Foundation, instituto de pesquisas conservador fundado em 1973, argumenta que a liberdade econômica resulta em um crescimento mais acelerado das economias e retira as pessoas da situação de pobreza. "Um pequeno aumento na liberdade econômica leva a um aumento exponencialmente maior no produto interno bruto e na renda média per capita", afirmou Edwin Feulner, presidente da fundação durante uma coletiva de imprensa. Dois terços da população mundial vive em países com economias reprimidas, segundo a instituição. As duas potências emergentes da atualidade, Índia e China, ocupam respectivamente o 115o e o 126o lugares, apesar de possuírem um crescimento econômico rápido. Países como a China poderiam crescer num ritmo ainda mais acelerado e de maneira mais sustentada caso incorporassem a liberalização financeira, segundo a Heritage Foundation. BRASIL No mesmo ranking, o Brasil conquistou a 101a colocação, com uma economia 55,9 por cento livre, o que, de acordo com a fundação, classificaria a economia do país como "mostly unfree" -- praticamente restrita. "O Brasil é uma potência econômica regional, mas não é notavelmente forte em nenhuma das 10 liberdades econômicas", afirmou a Heritage Foundation em seu website (www.heritage.org). A fundação acrescentou que o país "sofre com uma liberdade financeira fraca e com um grande governo central", mencionando em seguida um forte envolvimento do governo com os bancos e o setor financeiro. "O sistema judiciário e outras áreas do setor público são ineficientes e sujeitos à corrupção", concluiu a fundação no relatório. O Brasil recuou 0,2 ponto percentual em sua liberdade econômica em comparação ao levantamento do ano passado. Confira os dez primeiros colocados no ranking da Heritage Foundation abaixo: TABELA Posição País Porcentagem de Liberdade 1 Hong Kong 90,3 2 Cingapura 87,4 3 Irlanda 82,4 4 Austrália 82,0 5 Estados Unidos 80,6 6 Nova Zelândia 80,2 7 Canadá 80,2 8 Chile 79,8 9 Suíça 79,7 10 Reino Unido 79,5