Horário de verão deverá proporcionar economia de R$ 50 mi O horário de verão 2006/2007 deverá proporcionar ao País uma economia de R$ 50 milhões, segundo estimativa do Operador Nacional do Sistema (ONS) em reunião do Comitê de Monitoramento do Setor Elétrico (CMSE). Esse montante equivale ao dinheiro que deixará de ser gasto para gerar energia termelétrica no horário de pico - entre as 19h e as 22h. O horário de verão começa a zero hora do próximo domingo. Os moradores das regiões Sudeste, Centro-Oeste e Sul do País terão de adiantar seus relógios em uma hora. A mudança de horário valerá até o dia 25 de fevereiro do ano que vem. O principal objetivo do horário de verão é aproveitar mais a luminosidade dessa época do ano, que já é naturalmente maior, de modo que as pessoas demorem mais para ligar seus equipamentos elétricos quando chegam em casa do trabalho. Com isso, o sistema elétrico opera com mais folga no horário de pico, evitando-se os riscos de interrupção no fornecimento de energia. Segundo cálculos do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS), o horário de verão 2006/2007 deverá proporcionar uma redução de 4% a 5% no consumo de energia no horário de pico. Essa economia equivale a cerca de 2 mil megawatts (MW).