Horário de verão no NE vai até 17 de fevereiro A vigência do horário de verão no Nordeste não será alterada e terminará à meia-noite do dia 17 de fevereiro, como está previsto para as demais regiões. O ministro de Minas e Energia, José Jorge, informou que os secretários estaduais de energia dos estados nordestinos concordaram com os argumentos apresentados pelo ministério e votaram unanimemente pela permanência do horário de verão na região. O horário de verão, segundo o ministro, contribui para uma economia de 0,7% no consumo de energia. A previsão do Operador Nacional do Sistema Elétrico (ONS) é de que os reservatórios, que abastecem as usinas hidrelétricas na região, cheguem no fim deste mês com uma capacidade de 10%. "É um nível ainda baixo e, por isso, ficamos dependentes das chuvas para 2002", disse o ministro.