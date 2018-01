Horário de verão: veja o que muda nos mercados

O horário de verão começa no Brasil à meia-noite da passagem de sábado para este domingo, 18, quando os relógios deverão ser adiantados em uma hora no Distrito Federal e em vários estados.

Com isso, Brasília passará a estar duas horas atrás do horário universal GMT, duas horas à frente da Costa Leste dos EUA (Nova York e Washington), três horas à frente da Cidade do México, uma hora à frente de Buenos Aires, dez horas atrás de Pequim e Xangai e onze horas atrás de Tóquio.

Confira como ficam os mercados:

A Bolsa de Xangai passa a operar das 23h30 (de Brasília) às 5h30 (de Brasília).

A Bolsa de Tóquio passa a operar das 22h (de Brasília) às 4h (de Brasília).

A Bolsa de Londres passa a operar das 5h (de Brasília) às 13h30 (de Brasília).

A Bolsa de Frankfurt passa a operar das 5h (de Brasília) às 13h30 (de Brasília).

A Bolsa da Cidade do México passa a operar das 11h30 (de Brasília) às 18h (de Brasília).

A Bolsa de Buenos Aires passa a operar das 12h (de Brasília) às 18h (de Brasília).

A Bolsa de Nova York passa a operar das 11h30 (de Brasília) às 18h (de Brasília).

No viva-voz da New York Mercantile Exchange (Nymex), os contratos futuros de petróleo passam a ser negociados das 11h (de Brasília) às 16h30 (de Brasília).

Na Comex, divisão de metais da Nymex, os contratos futuros de cobre passam a ser negociados das 10h10 (de Brasília) às 15h (de Brasília); os contratos futuros de ouro, das 10h20 (de Brasília) às 15h30 (de Brasília).

Esse esquema vai mudar em 25 de outubro, quando a Europa e o México saem do horário de verão, e novamente em 1º de novembro, quando os EUA saem do horário de verão. No Brasil, o horário de verão irá até 21 de fevereiro de 2016.