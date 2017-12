Horas depois do recuo sobre o aço, novas medidas protecionistas Algumas horas depois de o presidente George W. Bush anunciar a revogação das barreiras às importações de aço, seu governo demonstrou que continuará a usar mecanismos de defesa comercial, especialmente o antidumping, para restringir a entrada de produtos siderúrgicos nos Estados Unidos, atingindo mais um item das exportações brasileiras: os cabos de aço usados em construção de concreto. Em determinação final, o Departamento de Comércio impôs margem de dumping de 119% contra o produto vindo do Brasil, 102% da Índia, 77% do México, 54% da Coréia do Sul e 13% da Tailândia. No caso da Índia, a decisão incluiu uma tarifa adicional de 63% a título de direitos compensatórios por alegada prática de subsídios. No ano passado, os Estados Unidos importaram US$ 190 milhões em cabos de aço para concretagem. A PC Strand Coalition, que iniciou a ação protecionista em nome de quatro fabricantes americanos, disse que está de olho também na importações da China e da Argentina. As exportações brasileiras de bobinas de aço a quente e de chapas grossas estão fechadas por decisões antidumping que continuarão em vigor.