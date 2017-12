Horizon oferece Internet de alta velocidade A Horizon Serviços Digitais, operadora de TV a cabo, com sede em Americana, interior de São Paulo, lançará em janeiro o serviço de acesso em alta velocidade à Internet para seus assinantes residenciais. O serviço, batizado de Papalegua, vem sendo testado há três meses com 50 clientes da operadora nas cidades de Americana, Santa Bárbara e Sumaré. Para comprar o cable modem, o cliente da Horizon vai pagar R$ 599,00 à vista ou parcelar a aquisição. A empresa está fechando parceria com um banco para oferecer a melhor taxa de financiamento aos assinantes. Além disso, o equipamento também poderá ser alugado por R$ 15,00 mensais. A mensalidade do serviço será de R$ 55,00. Para clientes corporativos, o Papalegua só estará disponível no segundo trimestre de 2001. A Horizon é a quinta empresa a lançar serviços em banda larga no País. Segundo Keefe, porém, é a primeira a possuir uma rede de fibra óptica totalmente bidirecional possibilitando Internet de alta velocidade, telefonia e tv a cabo simultâneamente em 870 Mhz. "Para se ter uma idéia, as redes mais modernas do país chegam a 770 MHZ", diz. Esse ano, a empresa já cabeou 1.500 quilômetros de fibra óptica em Americana, Santa Bárbara D´Oeste, Sumaré, Limeira, Rio Claro, Araraquara, Araçatuba e Manaus(AM), cidades onde a Horizon está operando. Até o final de 2001, a empresa pretende estar em mais 27 cidades, todas no interior do Estado de São Paulo.