Hortifrutigranjeiros: preços ainda sobem A alta dos preços dos hortifrutigranjeiros que teve início da semana passada, ocasionada pelas geadas, manteve o crescimento nos supermercados - subindo de 9% para 11,54% - e apresentou uma pequena queda nos produtos vendidos nas feiras livres - com variação de 9,56% para 8,82% -, segundo o levantamento do InformEstado. Nesse período, o pé de alface crespa ficou 41,38% mais caro na feira (com preço médio de R$ 0,82) e 17,91% nos supermercados, custando R$ 0,79. Em uma semana, o quilo do chuchu subiu 34,48% e atingiu R$ 1,56 no supermercado; na feira, a alta foi de 21,7%, com preço de R$1,29. De acordo com o Índice de Preços ao Consumidor (IPC) divulgado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe), as hortaliças apresentaram aumento médio de 30% nos pontos-de-venda da capital paulista. Nos supermercados, o InformEstado apurou que o custo dos alimentos e produtos de higiene e limpeza apresentou queda de 0,14%, ante alta de 0,58% na semana anterior. Os ovos foram responsáveis pelo maior índice de aumento, de 5%. Entre os produtos que mais subiram ficaram o requeijão Poços de Caldas (5,56%) e o quilo da cebola (5,26%). O pão de forma Pullman apresentou a maior redução (-5,63%), seguido pelos cogumelos Kenko de 100 gramas (-5,28%). O supermercado Bergamini foi o que registrou a maior quantidade (23) de itens com o menor preço. Cesta básica teve alta de 0,62% na semana passada Na quarta semana de pesquisada em julho, o valor da cesta básica teve alta de 0,62%, segundo levantamento da Fundação Procon, realizado em convênio com o Dieese. O preço médio que, em 20 de julho, era de R$133,84 passou para R$ 134,67 sete dias depois. Por grupo, foram constatadas as seguintes variações: alimentação 0,79%, limpeza 0,13% e higiene pessoal - 0,14 A variação acumulada no mês soma 2,07%, com base no resultado de 30 de junho. No período de 21 a 27 de julho os produtos que mais subiram foram a batata (5,13%), o frango resfriado inteiro (4,26%) e o açúcar (4,19%).