Hotéis fazenda, opção para quem quer sossego Uma opção para quem prefere deixar a cidade grande e passar o feriado no clima tranqüilo do campo é escolher um hotel fazenda. Com uma infra-estrutura voltada para o lazer e o descanso, os hotéis-fazenda oferecem pacotes entre os dias 14 e 18 de novembro com preços a partir de R$ 495,00. Os hotéis mais simples têm menos atividades e preços mais atrativos. São uma boa opção para quem deseja apenas relaxar e não pretende desfrutar de muitas atividades esportivas. Veja nos links abaixo outras matérias com mais opções para o feriado. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o site de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns hotéis com lugares disponíveis para este feriado de 15 de novembro. Fazenda Hotel Alvorada - O hotel possui 150 alqueires de paisagem serrana e clima de montanha entre as serras da Bocaina, Quebra-Cangalha e do Mar, próximo à estância climática de Cunha. A área de lazer inclui piscina, quadra de tênis, campo de futebol soçaite, salão de jogos, sala de TV e vídeo com lareira, sauna, butique, trilhas ecológicas, passeios a cavalo e capela. Os visitantes podem escolher entre acomodar-se em suítes com TV, frigobar e lareira ou em chalés com TV, frigrobar, hidromassagem e sauna. O preço do pacote para o casal, entre os dias 14 e 18 de novembro, custa a partir de R$ 600,00; ambos com meia pensão e com cortesia à noite. O pagamento pode ser em até 2 vezes sem juros. Telefones para reserva: 0800-170047 ou (0xx12) 316-5708. Grande Hotel Campos do Jordão - Ideal para quem gosta do clima da montanha, o Grande Hotel Campos do Jordão possui serviços como hotel-escola, piscina aquecida coberta, sauna, salão de beleza, massagem, quadras de tênis, ginásio poliesportivo, quadra de futebol soçaite, sala de jogos, restaurante com música ao vivo e trilha para caminhada. O pacote por casal entre os dias 14 e 18 de novembro sai por R$ 2.180,00 com pensão completa e com cortesia para crianças de até cinco anos. Telefone para reserva: (0xx11) 3673-1311 Grande Hotel Panorama - Próximo ao Centro e ao Balneário de Águas de Lindóia, o Grande Hotel Panorama possui 60 apartamentos e suítes com TV, frigobar e telefone. Para o lazer de crianças e adultos, o hotel possui salão de jogos, sauna, sala de ginástica e passeios turísticos para represas com pedalinhos, cavalos e charrete, além de visita ao Balneário, com piscinas de água mineral. O pacote, entre os dias 14 e 18 de novembro, com pensão completa, sai por R$ 450,00 o casal. Crianças de 5 a 8 anos pagam R$ 120,00 o pacote com pensão completa. Já crianças acima de 8 anos pagam R$ 174,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros, com 40% do valor do pacote no momento da reserva e mais dois cheques pré-datados para 30 e 60 dias após o dia da reserva. Telefone para reserva: 0800-118341. Grande Hotel São Pedro - Instalado em um bosque de 300 mil metros quadrados na estância hidromineral de Águas de São Pedro no Interior paulista, o hotel possui uma área de lazer com 4 quadras de tênis, pista de cooper, um centro revitalizador com banhos de águas medicinais, 3 piscinas, biribol, bar e restaurantes. Neste feriado o hotel preparou atividades especiais para o Dia da Criança como aulas especiais de tênis e futebol e um show de ilusionismo. O pacote para o casal entre os dias 14 e 18 de novembro, com pensão completa, sai por R$ 1.920,00. Crianças de até cinco anos não pagam. Telefone para reserva: (0xx11) 3673-1311 Hotel Fazenda Floresta Negra - Localizado em Monte Verde, no interior de Minas Gerais, o hotel possui uma grande área verde de lazer. Para diversão de adultos e crianças, o hotel oferece: piscina aquecida, sauna, trilhas ecológica, cascata natural, quadra de tênis, quadra de boliche, barco a remo, salão de jogos, sala de leitura, playground, pesqueiro, pedalinho, mini-golf e salão de festas. Os chalés são construídos em estilo suíço e possuem frigobar e lareira. Os preços dos pacotes, entre os dias 14 e 18 de novembro para casal com pensão completa começam em R$ 920,00. Criança de até 2 anos paga R$ 18,00. As crianças de 3 a 5 pagam R$ 105,00 e as de 6 a 11 anos pagam R$ 195,00 pelo pacote. O pagamento pode ser feito em até 2 vezes sem juros. O hóspede paga 50% no ato da reserva e o restante com um cheque pré-datado para 30 dias. Telefone para reserva: (0xx11) 5542-4800. Hotel Fazenda & Golf Solar das Andorinhas - Fundado em 1971, este hotel fazenda ainda conserva ruínas da senzala, da capela e da casa grande do Barão de Itatiba, que residia na região por volta de 1747. Localizado no km 121 da rodovia Campinas-Mogi-Mirim, o hotel oferece apartamentos e chalés com TV, ar condicionado, frigobar e telefone. Uma boate com capacidade para 100 pessoas, um bar montado com móveis de farmácia e um observatório com telescópio, binóculos e sala de projeção são os destaques do local. Para momentos de lazer, adultos e crianças têm à disposição um campo de golf, quadras poliesportivas, salão de jogos, pista de cooper, sala de musculação, passeios a cavalo e charrete, horta, pomar e cascatas. O pacote com pensão completa entre os dias 14 e 18 de novembro custa a partir de R$ 1.008,00 para o casal. Crianças de 0 a 2 anos pagam a partir de R$ 114,00. O pacote completo para crianças de 3 a 5 anos custa a partir de R$ 186,00 e crianças de 6 a 12 pagam a partir de R$ 270,00. O pagamento à vista tem 7% de desconto, ou ainda é possível pagar em quatro vezes no cartão. Telefone para contato: (0xx19) 3257-1411. Hotel Fazenda Recanto Paraíso - Localizado em Águas de Lindóia, interior de São Paulo, este hotel tem como atrações piscinas térmicas, toboágua gigante, salão de jogos, pedalinhos, lago para pesca, churrasqueira, quadras poliesportivas, passeios a cavalo, playground, campo de futebol, sauna e salão de convenções. Os apartamentos são equipados com TV, frigobar e telefone. O pacote de 14 a 18 de novembro com pensão completa para o casal sai por R$ 690,00. Criança de até 5 anos paga R$ 170,00. Já para as crianças de 6 a 10 anos, o preço é de R$ 205,00. O pagamento pode ser feito em até 3 vezes sem juros, com 40% do valor do pacote no momento da reserva e mais dois cheques pré-datados para 30 e 60 dias após o dia da reserva. No pagamento à vista, o cliente recebe 5% de desconto. Telefone para reserva: 0800-118341.