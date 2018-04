Hotel fazenda: opção de descanso no feriado Os hotéis-fazenda são uma opção para quem pretende desfrutar o clima tranqüilo do campo no feriado de aniversário de São Paulo, no dia 25 de janeiro. Com uma infra-estrutura voltada para o lazer e o descanso, os hotéis oferecem diárias a partir de R$ 145,00. Os hotéis mais simples têm menos atividades e preços mais atrativos. No Hotel Fazenda Mazzaropi, na cidade de Taubaté, Interior paulista, a diária entre os dias 25 a 27 de janeiro custa R$ 226,00 para o casal com pensão completa. O hotel oferece piscinas aquecidas, saunas, campos de futebol e bocha, quadras poliesportivas, salão de jogos, lago com pedalinho, passeio ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e um circo com show de mágica e palhaços. Já na Fazenda Capoava, em Itú, os visitantes poderão conhecer o ciclo de cultivo e produção de café. Nos links abaixo, há outras matérias com mais opções para o final de ano. Consulte também o caderno de turismo do jornal O Estado de S. Paulo, que sai às terças-feiras, do Jornal da Tarde, que sai aos domingos, e o canal de turismo do www.estadao.com.br. Veja abaixo alguns hotéis com lugares disponíveis para este período de 25 de janeiro. Fazenda Capoava - Para as férias de verão, a Fazenda Capoava preparou três diferentes passeios. Na Fazenda Santo Antônio da Bela Vista, os visitantes poderão conhecer o ciclo de cultivo e produção de café. Na Fazenda Anhembi, o dia a dia de um apiário. Outra alternativa de passeio é pelo Sítio do Sol, com aldeia indígena. A Fazenda Capoava é localizada em Itú e tem como atividades: piscina, sauna, 30 cavalos para passeios e trilhas, quadra de tênis e a "Casa do Espaço Cultural", biblioteca com livros, uma máquina original de café do século XIX e uma série de objetos e figuras de barro da época dos bandeirantes. Pacote para o casal entre os dias 25 e 27 de janeiro custa de R$ R$ 876,00 a R$ 1.236,00 com pensão completa. Telefone: (0xx11) 4023-0903. Fazenda Hotel Alvorada - O hotel possui 150 alqueires de paisagem serrana e clima de montanha entre as serras da Bocaina, Quebra-Cangalha e do Mar, próximo à estância climática de Cunha. Além disso, oferece piscina, quadra de tênis, campo de futebol soçaite, salão de jogos, sala de TV e vídeo com lareira, sauna, butique, capela, trilhas ecológicas e passeios a cavalo. Os visitantes podem escolher entre suítes com TV, frigobar e lareira ou chalés com TV, frigobar, hidromassagem e sauna. O pacote entre os dias 24 e 27 de janeiro custa R$ 420,00 para o casal. O pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros. Telefones para reserva: 0800-170047 ou (0xx12) 316-5708. Grande Hotel Panorama - Próximo ao centro e ao Balneário de Águas de Lindóia, o Grande Hotel Panorama possui 60 apartamentos e suítes com TV, frigobar e telefone. Para o lazer, oferece salão de jogos, sauna, sala de ginástica e passeios turísticos nas represas com pedalinhos, cavalos e charrete, além de visita ao Balneário com piscinas de água mineral. A diária para o feriado de 25 de janeiro custa a partir de R$ 145,00 para o casal. O pagamento pode ser feito em até cinco vezes sem juros no cartão de crédito. Telefone para reserva: 0800-118341. Grande Hotel São Pedro - Instalado em um bosque de 300 mil metros quadrados, o hotel possui uma área de lazer com quatro quadras de tênis, pista de cooper, centro revitalizador com banhos de águas medicinais, três piscinas, biribol, bar, restaurantes, sessões de cinema, gincanas, clínicas de escalada infantil, ginásio poliesportivo, tênis de mesa, salões de jogos e futebol society. As diárias com pensão completa para o período do feriado de 25 de janeiro variam entre R$ 220,00 e R$ 1.100,00. Telefone para reserva: (0xx11) 3673-1311 Hotel Fazenda Floresta Negra - Localizado em Monte Verde, no interior de Minas Gerais, o hotel possui uma grande área verde de lazer, além de piscina aquecida, sauna, trilhas ecológicas, cascata natural, quadra de tênis, pista de boliche, barco a remo, salão de jogos, sala de leitura, playground, pesqueiro, pedalinho, mini-golf e salão de festas. Os chalés são construídos em estilo suíço e possuem frigobar e lareira. O pacote para o casal entre os dias 25 e 27 de janeiro custa R$ 385,00 com pensão completa. O pagamento pode ser feito em até duas vezes sem juros. O visitante paga 50% no ato da reserva e o restante com um cheque pré-datado para 30 dias. Telefone para reserva: (0xx11) 5542-4800. Hotel Fazenda Fonte Colina Verde - O hotel fica na estância turística de São Pedro, no interior de São Paulo, e possui 115 apartamentos com TV, frigobar, antena parabólica, ar condicionado, canais de som e varanda com rede. Na área de lazer, o hotel tem um parque aquático com oito piscinas, toboágua, cascatas, hidromassagem, hidroginástica, sala de massagem, sauna, playground, quadras de tênis, salão de cabeleireiro e estética facial, aeróbica, danças, caminhadas, passeios de trenzinho, cavalgadas, gincanas, brincadeiras, pescarias e karaokê. O valor das diárias para o período de 25 de janeiro é de R$ 210,00 para o casal, com pensão completa. Crianças têm desconto, que deve ser negociado no ato da reserva. O pagamento pode ser feito em até quatro vezes sem juros ou à vista com 5% de desconto. Telefone para reserva: 0800-131009. Hotel Fazenda & Golf Solar das Andorinhas - Fundado em 1971, este hotel fazenda ainda conserva ruínas da senzala, da capela e da casa grande do Barão de Itatiba, que residia na região por volta de 1747. Localizado no km 121 da rodovia Campinas-Mogi-Mirim, o hotel oferece apartamentos e chalés com TV, ar condicionado, frigobar e telefone. Uma boate com capacidade para 100 pessoas, um bar montado com móveis de farmácia e um observatório com telescópio, binóculos e sala de projeção são os destaques do local. Para momentos de lazer, há um campo de golf, quadras poliesportivas, salão de jogos, pista de cooper, sala de musculação, passeios a cavalo e charrete, horta, pomar e cascatas. O pacote entre os dias 25 e 27 de janeiro custa a partir de R$ 987,00, com pensão completa para o casal. Crianças até 2 anos pagam a partir de R$ 114,00. Já a crianças de 3 a 5 anos pagam a partir de R$ 183,00 e as crianças de 6 a 12 anos custam R$ 270,00. Telefone para contato: (0xx19) 3257-1411. Hotel Fazenda Mazzaropi - Construído no mesmo local onde funcionava o estúdio de cinema PAM Filmes, o hotel fica na cidade de Taubaté, interior de São Paulo. O nome é uma homenagem ao comediante do cinema brasileiro, Mazzaropi. Ao todo, são 110 apartamentos com telefone, TV, frigobar, som ambiente e ar condicionado. O hotel oferece piscinas aquecidas, saunas, campos de futebol e bocha, quadras poliesportivas, salão de jogos, lago com pedalinho, passeio ao Sítio do Pica-Pau Amarelo e um circo com show de mágica e palhaços. A diária entre os dias 25 a 27 de janeiro custa R$ 226,00 para o casal com pensão completa. Crianças de três a cinco anos pagam R$ 56,50 a diária. O pagamento pode ser feito em até três vezes sem juros. Telefone para reserva: 0800-117877 Hotel Mont Blanc - Localizado nas montanhas de Campos do Jordão, no Interior paulista, o Hotel Mont Blanc possui restaurante com vista para a Pedra do Baú, bar, piscina aquecida e coberta, saunas, quadras de tênis, squash, quadras poliesportivas, sala de ginástica, salão de jogos, massagens, playground, trilha ecológica e salão de cabeleireiro. O valor da diária para o feriado de 25 de janeiro sai por R$ 270,00 para o casal, café da manhã incluído. O pagamento pode ser feito em até duas vezes. Reservas: 0800-152151 ou (0xx12) 260-2000. Park Hotel Modelo - O hotel, localizado na cidade paulista de Pinhalzinho, possui uma infra-estrutura de lazer que conta com piscinas, salão de jogos, videokê, saunas, quadra de futebol de areia, lago para pesca, pedalinhos, passeios a cavalo, pônei e charretes, boi de montaria, trilhas, cachoeira, pista de cooper, lanchonete, restaurante, paredão de escalada e esportes radicais monitorados por pessoal especializado. O valor da diária para o casal no feriado de 25 de janeiro sai por R$ 158,00. Telefone para reserva: (0xx11) 3120-3510.