Hotel lança primeiro fundo imobiliário carioca O Rio de Janeiro teve aprovado na última quarta-feira, pela Comissão de Valores Mobiliários (CVM), o seu primeiro fundo imobiliário. O Rio Atlântica venderá cotas que representam 49% do Rio Atlântica Hotel. O hotel existe há 12 anos e passa por uma reforma completa. A carteira do fundo será composta por lotes de 100 cotas de R$ 100, perfazendo um investimento mínimo de R$ 10 mil. O fundo garantirá, em contrato, um rendimento mínimo bruto de 1,25% ao mês durante 24 meses. A taxa de administração é de 2% sobre a receita mensal da aplicação. A estruturação do fundo será feita pela Brazilian Mortgages e sua administração caberá ao Banco Ourinvest. O hotel, cinco estrelas, é administrado pelo grupo português Pestana, que ficará com os outros 51% do imóvel. Serão feitas 21 emissões de lotes do Rio Atlântica, no totalde R$ 42,6 milhões. A primeira será de R$ 600 mil e as outras 20, de R$ 2,1 milhões.