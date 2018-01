Hotel vende unidades pelo sistema de flat O Hotel Holiday Inn Anhembi terá seus 780 apartamentos oferecidos para venda pelo sistema de flat, compondo um grupo de locação com os investidores. A comercialização ficou a cargo da Lopes Consultoria de Imóveis. "Nossa expectativa é de comercializar 100% do hotel até 31 de maio, data do lançamento", disse o diretor de Novos Negócios da Lopes, Tomás Salles. O preço das unidades varia conforme o plano de pagamento. Com entrada de 15%, os apartamentos custarão R$ 92 mil para quem optar pelo parcelamento em 12 meses; R$ 102 mil para quitação em 36 vezes; e R$ 115 mil para prazo de 60 meses. O executivo afirmou que os valores estão dentro dos praticados pelo mercado de flats. "Buscamos grandes investidores, que podem comprar várias unidades", disse. Segundo Salles, a rentabilidade para os compradores deverá ficar em 15% ao ano, sobre o montante investido. Salles espera uma elevada taxa de ocupação do hotel, assegurando o rendimento. O hotel será inaugurado em outubro de 2003 e, segundo o diretor da Lopes consultoria, em meados de 2002, a administração do hotel já começará a aceitar reservas", disse. Os investidores também terão direito a participação na receita dos serviços prestados pela unidade. O projeto incorpora dois restaurantes: um de 900 e outro de 400 lugares. O bar do lobby também terá 400 lugares. Os hóspedes contarão ainda com um snack-bar para 200 pessoas, sushi bar, business center e fitness center. "Os serviços chegarão a 30% da receita mensal do empreendimento", disse Salles. Entre eles, também estará o estacionamento terceirizado.