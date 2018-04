Hotel vira bunker para proteger autoridades O hotel Hilton foi transformado em um bunker de alta segurança para receber os ministros de Finanças e presidentes dos bancos centrais das principais economias do mundo, o G-20 Financeiro. Entre os visitantes ilustres, está o presidente do Fed (o Banco Central americano), Ben Bernanke. O já tumultuado trânsito da região da Avenida Luís Carlos Berrini, cheia de prédios de escritórios de linhas arrojadas, ficou mais difícil com as barreiras criadas pela segurança. Ninguém entrava sem autorização. O Hilton fica em um complexo de prédios de escritório e lojas onde há dois centros de compras. No subsolo, há acesso direto para o Shopping Nações Unidas. As portas, porém, estavam trancadas. O primeiro dia da reunião do G-20 começou tumultuado para a imprensa. Por causa do interesse provocado pela crise financeira internacional, a reunião do G-20 recebeu um número inédito de pedidos de credenciamento: cerca de 420. O local escolhido para as entrevistas, porém, comporta apenas 175 pessoas.