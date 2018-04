HP Brasil começa a demitir na próxima semana A Hewlett-Packard (HP) deve concluir na próxima semana o processo de demissão de funcionários na operação brasileira. A companhia, que iniciou os cortes no final de julho, não informa o número total de postos eliminados. Em todo o mundo, a nova HP demitirá 15 mil funcionários até dezembro de 2003. De acordo com a assessoria de imprensa da HP, a subsidiária brasileira não elaborou um Programa de Demissão Voluntária (PDV) em decorrência da natureza das demissões. Segundo a assessoria, a HP não tem interesse em perder profissionais qualificados e está limitando os cortes a cargos em duplicidade a partir da aquisição da Compaq. A assessoria confirma ainda a informação de que os funcionários demitidos receberão um adicional correspondente a meio salário por ano trabalhado na companhia - o teto do benefício é de 12 salários -, além da manutenção dos planos de saúde e seguro durante os três meses posteriores à demissão. A HP Brasil disponibilizará também uma consultoria de recolocação profissional para seus ex-funcionários. Antes das demissões, a HP Brasil empregava 1.750 funcionários. O índice de redução no País, que foi fixado em 15% para a operação mundial, também não foi revelado pela companhia. Em comunicado à imprensa, a HP reitera que serão eliminados mundialmente 10 mil postos de trabalho até o final do ano, e outros 5 mil em 2003. "De acordo com as diretrizes mundiais da HP, a escolha das pessoas que continuam a colaborar com a empresa está sendo realizada por intermédio de um processo de seleção transparente, que leva em consideração a estrutura organizacional e o perfil profissional já definido para cada uma das áreas da companhia", informa a nota.