HP tem novo executivo-chefe, diz imprensa dos EUA A empresa HP nomeou Mark Hurd como novo CEO para suceder Carly Fiorina que deixou a companhia no mês passado. A informação está na imprensa norte-americana nesta terça-feira. Hurd, de 48 anos, trabalha desde 1980 na matriz da empresa NCR e, desde março de 2003, está na função de CEO da companhia. De acordo com a edição online do The Wall Street Journal, os diretores da HP selecionaram Hurd porque estão impressionados com o crescimento tecnológico da NCR. A Business Week trouxe uma reportagem ontem tratando da sucessão na HP e indicando Hurd como o melhor dentre uma lista de poucos candidatos. O porta-voz da HP, Mike Molar, disse à Associated Press nesta terça-feira, que a companhia não comentará rumores e especulações, mas destacou que o processo de sucessão ao cargo de CEO ?caminha bem?. A NCR não respondeu aos pedidos de entrevista sobre o caso.