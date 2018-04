HSBC alcançaria 3º lugar entre bancos privados com Real O HSBC pode alcançar a terceira colocação no ranking brasileiro de bancos privados caso venha a comprar as operações do ABN Amro no País, disse hoje o presidente da Austin Rating, Erivelto Rodrigues, em entrevista ao Broadcast Ao Vivo. "Com o Banco Real, o HSBC teria sua participação aumentada de forma significativa e se tornaria o maior banco estrangeiro no Brasil", afirmou. Além do Real, o ABN controla no País o Sudameris e o Bandepe, além da financeira Aymoré. Rodrigues lembrou que, desde que ingressou no País com a compra do Bamerindus, há dez anos, o banco inglês manteve uma participação tímida no mercado local. "Não vejo o HSBC ganhando mercado organicamente, só comprando", avaliou. Ele ponderou que é difícil apontar quais seriam os favoritos para ficar com os negócios brasileiros do ABN, mas apontou Bradesco e Itaú como "compradores em potencial". "Nesse momento, os dois devem estar acompanhando de perto o movimento e traçando estratégias para ficar com as operações." No Unibanco, que recentemente perdeu a terceira colocação no ranking de bancos para ABN e Santander, Rodrigues não observou interesse no negócio. Ainda sobre a consolidação no setor bancário brasileiro, o executivo apontou como inevitável o processo de abertura de capital das instituições de menor porte. "Para fazer frente à maior competição, não vejo outra alternativa para eles a não ser ganhar mais musculatura e engrossar o patrimônio." O presidente da Austin lembrou que desde a intervenção do Banco Santos, no final de 2004, os bancos pequenos e médios sofreram um forte resgate de recursos de investidores institucionais. "Desde então, os bancos já fizeram captações externas, lançaram fundos de direitos creditórios (FIDC), cessão de carteira e acordos operacionais", acrescentou. Ele considerou que a oferta de ações é mais um passo dentro do processo de mudança na estrutura de funding das instituições.