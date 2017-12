HSBC amplia horário de atendimento de 111 agências no País O HSBC Bank Brasil ampliará em 50% o horário de atendimento ao público de 111 agências em todo o País a partir de 27 de outubro. Este é o resultado de expansão do projeto piloto que começou em 18 de agosto em seis agências da instituição e que, agora, ganhará o reforço de mais 105. O novo horário de atendimento será das 09h às 18h e irá vigorar até 30 de dezembro deste ano, podendo ser prorrogado. O presidente-executivo do banco, Emilson Alonso, disse que são três os objetivos do HSBC com o projeto: dar mais comodidade ao cliente, gerar mais negócios financeiros e preservar postos de trabalho. Segundo ele, o número de agências envolvidas no projeto pode subir para cerca de 200, o que seria suficiente para cobrir toda a necessidade dos clientes da instituição. Entre as 111 unidades que terão o horário de atendimento ampliado, 76 estão na região Sudeste do País, sendo 46 no Estado de São Paulo (39 na capital). De acordo com o executivo, entrarão no projeto 12 agências da região Sul, 10 do Nordeste, 8 do Centro-Oeste e 5 da região Norte. As unidades escolhidas pelo banco são as que possuem maior movimento. Contratações Mesmo com a ampliação de horários, não haverá contratações, mas uma redistribuição dos funcionários, disse Alonso. A intenção é criar dois horários de trabalho: das 9h às 15h e das 12h às 18h. "Não pagaremos hora extra. Iremos apenas aproveitar melhor o pessoal, mantendo a jornada de seis horas de trabalho", afirmou. De acordo com o presidente-executivo, essa iniciativa é uma forma de o HSBC evitar demissões de bancários já que, com o uso cada vez maior dos meios eletrônicos, o movimento nas agências caiu e parte dos funcionários ficou ociosa.