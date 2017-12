HSBC anuncia compra da financeira Credimatone O Banco HSBC anunciou hoje a compra de 100% das ações da Credimatone S/A, financeira do Grupo Matone do Rio Grande do Sul. Segundo informação do próprio HSBC, o valor da aquisição, que vem sendo negociada há quatro meses, ficou em R$ 30 milhões. A Credimatone tem uma rede de distribuição de 47 lojas e cerca de 300 correspondentes. Seu cadastro conta hoje com aproximadamente 100 mil clientes, dos quais 87 mil são ativos. O HSBC destaca ainda que a aquisição não inclui o Banco Matone, principal empresa do Grupo Matone, especializado em crédito com desconto em folha de pagamento. De acordo com o CEO do HSBC no Brasil, Emilson Alonso, a aquisição "confirma mais uma vez o comprometimento do HSBC com o Brasil, seja por meio do crescimento orgânico de suas atividades, seja por meio de aquisições como a da Losango e Valeu, que nos posicionam hoje como líderes da atividade de financiamento ao consumo no Brasil".