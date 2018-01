HSBC anuncia pequeno corte dos juros para outubro O HSBC Brasil anunciou a redução dos juros a partir de 1º de outubro, após o anúncio da decisão do Copom de reduzir em dois pontos a taxa Selic. A taxa máxima do cheque especial para pessoas físicas caiu 0,15 ponto percentual ao mês. Para pessoas físicas, a taxa máxima caiu 0,15 ponto percentual, de 8,60% para 8,45% por mês, e a taxa mínima caiu 0,05 ponto percentual, de 5,70% para 5,65%. No crédito especial,houve redução de 0,05 ponto na taxa máxima, passando de 5,85% para 5,80%. A taxa mínima permanece em 3,85% ao mês. O corte de juros também se estendeu às pequenas e médias empresas. O HSBC reduziu em 0,15 ponto percentual a taxa mínima do cheque especial pessoa jurídica e 0,10 a taxa máxima, passando de 3% a 7,65% para 2,85% a 7,55%. Nas operações de desconto de duplicatas, as taxas que variavam de 2,40% a 3,94% foram reduzidas para o novo intervalo de 2,35% a 3,85%. As taxas de descontos de cheques, que iam de 2,50% a 3,94% passaram para a faixa de 2,45% a 3,85%. A taxa mínima de antecipação de cartões de crédito caiu de 2,50% para 2,45%.