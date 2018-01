HSBC anuncia redução de juros Na esteira do corte de 2,5 pontos porcentuais na Selic, a taxa básica de juros, decidida hoje pelo Comitê de Política Monetária (Copom), o HSBC acaba de anunciar que está reduzindo os juros de seus produtos de crédito para pessoas física e pequenas e médias empresas, como o cheque especial e o crédito especial. Com relação ao cheque especial, a taxa de juro máxima foi reduzida em 0,20 ponto percentual, de 8,80% para 8,60% ao mês, e a taxa mínima caiu em 0,10 ponto percentual, de 5,80% para 5,70%. Com relação ao crédito especial, houve redução de 0,10% nas taxas mínima e máxima, passando de 3,95% a 5,95% por mês para o novo intervalo de 3,85% a 5,85%. O HSBC reduziu em 0,75 ponto percentual a taxa mínima e em 0,20% a taxa máxima do cheque especial, para pessoa jurídica, passando de 3,75% a 7,85% para 3,00% a 7,65%. A taxa intermediária também foi reduzida de 5,70% para 5,50%. Segundo comunicado do banco, a decisão está em linha com a estratégia de repassar o barateamento do custo do crédito aos clientes.