HSBC baixa juros dos cartões de crédito O HSBC Bank Brasil anunciou há pouco a redução em quase pela metade das taxas mensais de juros de seus cartões de crédito das bandeiras MasterCard, Visa e American Express. As novas taxas para os cartões de crédito do HSBC variam agora de 3,50% a 6,90%. Segundo a instituição, essas são as mais baixas taxas do mercado para o segmento de varejo. No HSBC existem quatro pacotes de serviço que variam conforme a renda mensal do cliente: Global (renda até R$ 1.065,00), Global Class (de R$ 1.065,00 a R$ 2.500,00), Gold Class (de R$ 2.500,00 a R$ 8.000,00), Premier (acima de R$ 8.000,00). A primeira anuidade é gratuita para os cartões Open Card, do pacote Global. A instituição informou ainda que está oferecendo o Transfer Balance, que possibilita a transferência da dívida de outros cartões de crédito para o cartão do HSBC com desconto de 10% sobre o valor transferido limitado a R$ 200,00. O diretor de cartões e canais alternativos, Glen Valente, disse que espera atrair 50 mil novos clientes e chegar a 1,2 milhão de cartões até dezembro de 2002. O diretor de marketing e produtos, Carlos Eduardo Wanderley Filho afirmou que "essa é a maior campanha da história do HSBC no Brasil e também a nossa grande ferramenta de ação para a venda dos cartões de crédito e demais produtos do HSBC. Isso consolida no País a imagem internacional do grupo de oferecer preço justo por serviços de alto valor agregado". Novas taxas do HSBC As novas taxas divulgadas hoje pelo HSBC passam a vigorar a partir deste mês de maio. A taxa de juros do cartão Open Card, foi fixada em 6,90% ao mês, ante 10,95% estipulada anteriormente; para o Global Card, 6,40% ao mês, ante 10,90%; para o Gold Card, 5,90% ao mês, contra 8,90% (anterior) e de 3,50% ao mês para o cartão Premier que tinha uma taxa de 6,90% ao mês.