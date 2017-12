HSBC compra ativos do Lloyds TSB no Brasil O banco britânico HSBC anunciou oficialmente hoje que fechou um acordo para a compra de todos os ativos onshore e offshore do Lloyds TSB relacionados ao Brasil, um negócio envolvendo US$ 815 milhões. A principal parte da transação é compra dos 100% das ações do Banco Lloyds TSB SA-Banco Múltiplo e da Losango Promotora de Vendas, por US$ 451 milhões. Além disso, o HSBC Bank Brazil SA-Banco Múltiplo vai assumir substancialmente todos os ativos e dívidas (excluindo ações) da unidade brasileira do Lloyds TSB, pela qual pagou R$ 410 milhões (US$ 144 milhões). Essa quantia representa a diferença líquida entre esses ativos e dívidas. O HSBC Bank PLC também vai adquirir alguns ativos brasileiros offshore controlados pelo Lloyds Bank PLC por US$ 220 milhões e está assumindo alguns financiamentos intragrupo atualmente fornecidos pelo Lloyds TSB às suas unidades no Brasil. Segundo o HSBC, os ativos combinados dos grupos e dos ativos que estão sendo adquiridos totalizam aproximadamente US$ 2,7 bilhões. A conclusão da transação vai depender da aprovação regulatória final do Banco Central do Brasil. HSBC vai usar modelo da Household no Brasil O presidente do HSBC Bank Brasil e gerente geral do banco britânico na América do Sul, Michael Geoghegan, disse que a compra dos ativos do Lloyds TSB "vai reforçar o significativo investimento que o HSBC já fez no Brasil e reflete o desejo do grupo de desenvolver sua presença em mercados em crescimento". "Isso representará um importante passo adiante para as nossas operações corporativas e de atacado", disse Geoghegan. "Vai nos permitir desenvolver o que já é a empresa líder de financiamento no Brasil empregando internacionalmente, pela primeira vez dentro do HSBC, as capacidades e técnicas do exitoso modelo da Household." A Household é um empresa de financiamento adquirida no início deste ano pelo HSBC nos Estados Unidos. O executivo afirmou que o HSBC vai adquirir mais de sete milhões de clientes adicionais e "terá uma grande oportunidade de ampliar seu relacionamento com eles". "Com essa aquisição, o HSBC terá mais de cem milhões de clientes ao redor do mundo e estamos ansiosos para prestar servicos para a nossa base de consumidores brasileiros com os padrões elevados de um banco local mundial", completou. O Lloyds TSB tem operado no Brasil há mais de 140 anos e atualmente atua no País em duas áreas principais: através do financiamento ao consumidor com a empresa Losango, que conta mais de sete milhões de clientes, e na atividade bancária voltada ao setor corporativo. O HSBC está no mercado brasileiro desde 1997, quando adquiriu o Banco Bamerindus. O grupo tem mais de 1500 agências espalhadas pelo País.