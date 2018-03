HSBC compra carteira de asset do Bank of America O Banco HSBC confirmou à Agência Estado a compra da carteira de "asset management" (incluídas as carteiras administradas) do Bank of America (BofA), avaliada em R$ 2,1 bilhões. As negociações entre as duas instituições foram concluídas neste final de semana e maiores detalhes sobre a operação serão conhecidos na tarde de hoje, quando será feito o anúncio oficial sobre a aquisição.