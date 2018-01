HSBC compra operação de financiamento ao consumo do Indusval O HSBC Bank anunciou a compra das operações de consumo do Indusval Multistock Group, empresa conhecida como Máxima, por R$ 371 milhões. O negócio inclui a compra da Valeu Promotora de Vendas, a subsidiária de securitização e a de financiamento de empréstimos para consumo. A finalização da operação, que foi financiada com recursos internos, ainda precisa da aprovação dos órgãos reguladores. A Indusval opera em duas áreas principais no Brasil, empréstimo para lojistas (atendendo 3.250 varejistas), e no segmento de empréstimo pessoal através de sua rede de 61 agências e 1,1 milhão de clientes ativos. As informações são da agência Dow Jones.