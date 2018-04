HSBC é o melhor banco, diz revista A revista britânica Euromoney escolheu o HSBC como o melhor banco do mundo. O grupo levou 14 prêmios no total, dois globais: melhor banco para depósitos e transações bancárias. Este é o prêmio global mais importante da indústria financeira. Os critérios que levaram o HSBC ao resultado foram a junção do conservadorismo com alta capitalização, diversificação de negócios e o foco em mercados emergentes.