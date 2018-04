HSBC está interessado no banco Real, diz <i>The Times</i> O HSBC será um sério interessado na compra das operações brasileiras do ABN Amro no Brasil, o banco ABN Real, avaliado em cerca de R$ 28 bilhões, se elas ficarem disponíveis após a disputa pelo controle do banco holandês, informou nesta sexta-feira, 20, o jornal britânico The Times. "O banco ABN Amro é o maior banco no Brasil controlado por estrangeiros e é sabido que o HSBC o considera um prêmio fabuloso se puder adquiri-lo", afirmou o jornal. "O maior banco britânico (HSBC) não procurou obter mandatos de aconselhamento junto a nenhum dos bancos que estão mais envolvidos na venda do ABN para ter flexibilidade para apresentar uma oferta pela unidade brasileira", observou o jornal. O controle do ABN Amro é disputado pelo britânico Barclays, que propõe uma fusão, e por um consórcio formado pelo Royal Bank of Scotland, Santander e Fortis, que dividiria os ativos do banco holandês. Nesse caso, o espanhol Santander ficaria com as operações do banco ABN Real no Brasil. O BBVA, da Espanha, o Bank of America, dos Estados Unidos, e o BNP Paribas, da França, emergiram na quinta-feira como outros potenciais compradores dos ativos do ABN. Segundo o Times, acredita-se que o HSBC não está disposto a adquirir todo o grupo ABN caso a oferta do Barclays fracasse e o banco holandês procure um terceiro interessado para evitar a divisão de suas operações. "Os bancos Barclays e ABN, que buscam uma fusão, querem manter a maioria de suas operações, mas podem ficar tentados a vender partes do império para levantar dinheiro, aliviando o peso do negócio." O jornal britânico afirma que o LaSalle Bank, controlado pelo ABN, seria a unidade que tem a maior probabilidade de ser vendida, mas o banco ABN Real também poderia ser disponibilizado caso seja capaz de atrair uma oferta considerada atrativa. Com 1.091 agências, o banco Real registrou no primeiro trimestre de 2007 um crescimento de 34% no lucro líquido, que somou 177 milhões de euros (cerca de R$ 480 milhões). O HSBC entrou no Brasil em 1997 e tem hoje mais de 1.600 agências no País. O Santander considera o banco Real como um ativo muito atrativo. Segundo o Times, bancos brasileiros também estariam interessados no Real, caso ele seja colocado à venda. As negociações entre o Barclays e o ABN Amro devem continuar no fim de semana, embora o acordo de exclusividade sobre as negociações em torno do banco holandês expire nesta sexta. O consórcio liderado pelo Royal Bank of Scotland confirmou na quinta que vai se reunir com o ABN na próxima segunda-feira.