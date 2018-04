HSBC fará oferta de ações de US$ 17 bi O banco britânico HSBC planeja obter mais de 12 bilhões de libras (US$ 17 bilhões) com a venda de ações, segundo informou ontem o jornal Financial Times. A estratégia do banco é aumentar seu capital para enfrentar a crise internacional. A oferta de ações será anunciada amanhã, junto com os resultados do banco em 2008. O HSBC é tido como um dos poucos bancos que têm conseguido levantar capital sem a ajuda do governo.