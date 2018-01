HSBC faz redução de taxas Ontem o HSBC Bank Brasil reduziu as taxas de juros oferecidas a seus clientes. Além da taxa do cheque especial, também foram reduzidas as taxas do crédito especial e os juros do crédito rotativo para os cartões de crédito do HSBC, que possui as opções de bandeira American Express, MasterCard e Visa. No cheque especial, a taxa mínima caiu de 4,5% para 3 5% ao mês e a máxima permanece em 8,5%. No cartão de crédito a taxa mínima foi de 5,9% para 3,5% ao mês, enquanto a máxima continua em 10,2% ao mês. O crédito especial, linha de financiamento que pode ser usada para financiar viagens, compra de eletroeletrônicos e quitar dívidas, também passa a ter um período maior para parcelamento, passando de 18 para 24 meses. Esse produto já é usado por 85% dos clientes com cheque especial o qual, conseqüentemente, passa a ser usado esporadicamente e por períodos curtos. Com isso, o valor gasto com taxas de juros é consideravelmente reduzido. O acesso ao limite do crédito especial é automático, comandado pelo próprio cliente.