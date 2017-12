HSBC fecha parceria com a Panashop Uma nova parceria entre um banco e uma rede de varejo promete esquentar ainda mais a briga pelo crédito ao consumo entre as grandes instituições financeiras. O Banco HSBC, por meio da sua financeira, a Losango anunciou hoje um acordo de exclusividade para financiar as compras dos clientes da rede varejista Panashop, que também controla a BestMix. A operação deve entrar em funcionamento a partir de janeiro do próximo ano. Segundo o presidente do HSBC, Emilson Alonso, a idéia é que a parceria não se limite ao financiamento das compras dos clientes, mas que se estenda a outros serviços prestados tanto pela rede quanto pelo banco e Losango. Conforme Alonso, é provável que a rede varejista disponibilize produtos do banco em suas lojas, assim como o HSBC poderá ajudar promover as vendas da Panashop. "Poderemos, por exemplo, instalar correspondentes bancários nas lojas da rede", afirmou Alonso. O HSBC deve fechar este ano com cerca de 300 pontos de relacionamento bancário. Apesar dos detalhes operacionais da parceria ainda não estarem completamente desenhados, o diretor executivo do HSBC, Paulo Maia, afirma que uma das intenções é lançar um cartão private label para facilitar a concessão do crédito. "Temos expertise suficiente para isso, mas vamos aguardar o início da operação", diz, lembrando que o HSBC é o responsável pela emissão dos cartões da gigante de eletroeletrônicos americana, Best Buy. Outra opção poderá ser a do financiamento via carnê de pagamento. Para Maia, o maior desafio da parceria reside na diferenciação dos serviços que deverão ser prestados ao cliente da rede Panashop/BestMix. "São consumidores das classes A e B e, portanto precisam de um tratamento mais diferenciado", disse ele. Com 34 lojas, sendo 9 delas operando sob a marca BestMix, a Panashop atua, principalmente, na venda de eletroeletrônicos e da linha branca para as classes A e B e possui cerca de 800 mil clientes. Atualmente, a rede financia cerca de 80% das vendas com recursos próprios. "Com a parceria pretendemos expandir nossa operação e também alongar os prazos dos nossos empréstimos", afirmou Adhemar Volpe, presidente da rede Panashop/Bestmix.