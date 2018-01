HSBC Investment prepara lançamentos O HSBC Investment Bank Brasil - subsidiária do HSBC Bank, que acaba de concluir a fusão com a área de investimentos do banco francês Crédit Commercial de France (CCF), adquirido em julho do ano passado pelo HSBC Holding - tem mais um motivo para comemorar. A instituição recebeu a nota "triple A" concedida pela agência de classificação de risco Atlantic Rating. Quando a matriz decidiu pela fusão, o volume dos recursos administrados passou para R$ 21,3 bilhões e o banco saltou para o quinto lugar no ranking - atrás do Bradesco, Banco do Brasil, Itaú e da Caixa; passou a ocupar a liderança na área de private bank e a quarta posição na área de investidores institucionais. Até outubro, o CCF Brasil reportava-se à sede em Paris e esta à matriz do HSBC, em Londres. Há seis meses, as áreas de investimentos do HSBC e do CCF foram unificadas e as atividades de varejo do banco francês foram transferidas para o banco comercial. Aposta na renda variável Um dos projetos que será posto em prática já em junho é a venda de ações para os clientes da rede. O investimento em ações será um dos focos do banco no médio prazo. De acordo com Luís Eduardo Assis, diretor-superintendente do HSBC Investment Bank e diretor-executivo do grupo HSBC Bank Brasil, uma das diferenças da economia brasileira em relação ao resto do mundo é justamente ao perfil dos investimentos, aqui muito concentrados na renda fixa. Uma distorção que vem da predominância das altas taxas de juros. Com a queda dos juros no longo prazo, a economia vai ficar mais parecida com a do resto do mundo, onde as aplicações no mercado acionário são mais freqüentes. Vai haver uma migração para renda variável, e esta é uma das apostas do banco para o longo prazo.