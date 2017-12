HSBC lança conta universitária O HSBC lançou na última segunda-feira uma conta universitária que tem como seu principal atrativo a devolução da taxa de manutenção mensal depois de 12 meses. A conta possui uma taxa de manutenção de R$ 7,00 - metade do valor de uma conta corrente normal - e, segundo a Assessoria de Imprensa da instituição, pretende atingir um público de 50 mil universitários até o final de 2001. A conta universitária oferece aos estudantes acesso a produtos como o cheque especial, cartão de crédito, além do uso ilimitado dos seguintes serviços: Internet Banking; Telebanco; manutenção do cartão de débito; saques e pagamentos nos caixas automáticos; emissão e consultas de saldos e extratos; e contratação e renovação do cheque especial. Esta nova conta universitária foi criada para substituir a conta Nota 10, que foi criada há um ano e possui 10 mil correntistas universitários. O novo produto faz parte da estratégia global do banco para buscar novos clientes no segmento universitário.