HSBC lança fundos para diversificar investimentos O HSBC Republic, setor de aconselhamento de investimentos para cliente "private" do grupo HSBC, lançou a família de fundos Aquamarine, que possui três produtos com diferentes graus de exposição ao risco. São eles o Aquamarine Selective, o Aquamarine Medium e o Aquamarine Emphasis. Essas carteiras de ativos consideram apenas cotas de outros fundos de investimento do mercado. Todos os fundos de investimento são compostos por instrumentos de derivativos para atender ao objetivo de uma gestão ativa, ou seja, de atuação diferenciada da instituição. Segundo o diretor do HSBC Republic, Júlio Ferreira, o objetivo dessa família de fundos é atender à demanda de clientes interessados em diversificar seus investimentos. "Usamos o derivativo para mostrar nossa capacidade de gestão e optamos por negociar cotas dos melhores fundos de investimento do mercado como diferencial." Para investir na família Aquamarine, é necessário um aporte mínimo de R$ 100 mil. As movimentações posteriores deverão ser de, no mínimo, R$ 10 mil e a taxa de administração corresponde a 0,5% ao ano.