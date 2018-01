HSBC lança novo seguro de vida A HSBC Seguros lançou um produto que combina seguro de vida com Plano Gerador de Benefícios Livres (PGBL). O Life Protection é dirigido especialmente a executivos, dirigentes e proprietários de empresas, profissionais autônomos e profissionais liberais, clientes ou não do HSBC. A indenização por morte é a garantia básica do produto. O cliente também pode contratar o benefício de capital por sobrevivência e renda vitalícia por invalidez com prazo mínimo garantido. O primeiro oferece ao titular a possibilidade de resgatar capital acumulado no final do prazo de contrato, de uma única vez ou na forma de renda mensal, vitalícia ou temporária, e com repasse de correção monetária e juro. A opção de renda por invalidez possibilita que, em caso de falecimento do titular durante o prazo mínimo escolhido, seus beneficiários continuem recebendo a renda mensal até o final deste período. Além de seguro, O Life Protection é um plano de acumulação em quotas do Fundo de Investimento Financeiro Específico - FIFE, regido pelo Plano Gerador de Benefício Livre - PGBL. Permite ao cliente escolher o tipo de fundo, de acordo com seu perfil de investimento - conservador (100% renda fixa), moderado (90% em renda fixa e 10% em ações) ou agressivo (75% em renda fixa e até 25% em ações). Os titulares podem fazer contribuições adicionais a qualquer momento e quantas vezes quiserem. Elas serão creditadas no FIFE, para aumentar esse fundo e gerar um capital de sobrevivência maior. Também é possível fazer alterações no contrato a qualquer momento após a contratação do seguro.