HSBC lança serviços pelo WAP Os clientes do HSBC que possuem aparelhos digitais com tecnologia WAP (Wireless Application Protocol) receberão informações financeiras pelo celular a partir de hoje. Os correntistas poderão consultar saldos de conta corrente, poupança e investimentos, além de receber diariamente notícias e índices financeiros. O Unibanco também lança serviço semelhante hoje. Veja mais informações no link abaixo. O Celular Banking do HSBC é serviço gratuito para os correntistas da instituição e clientes da empresa de telefonia ATL. Para ter acesso ao serviço, o cliente deve se cadastrar no Internet Banking do banco, no site da ATL (veja links abaixo) ou através do telefone 0800-207777.