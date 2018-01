HSBC monta carteira de recomendações O HSBC Investment montou uma carteira de recomendações para este ano com 10 ações de diversos setores, representando, em sua maioria, o segmento de infra-estrutura. As companhias escolhidas foram Petrobrás, Telemar, Telesp Celular, Brasil Telecom Participações, Sabesp, Light, Cemig, Gerdau, Siderúrgica Tubarão e Aracruz. Segundo o gerente de pesquisa da instituição, Fernando Aoad, as escolhas foram feitas com base em análise dos balanços das empresas, levando em consideração perspectivas de crescimento para a economia interna. Os principais destaques da carteira são as ações ordinárias (ON, com direito a voto) da Petrobrás, que oferecem um potencial de valorização de quase 35% em um ano e apresentam volume de negócios mais elevado que as preferenciais (PN, sem direito a voto). Isso se deve aos negócios com ADRs - American Depositary Receipts, recibos através dos quais ações de empresas com sede em outros países são negociadas na Bolsa de Nova York. Segundo Aoad, as projeções já levam em conta o preço do petróleo em torno de US$ 26,00. De acordo com as expectativas do gerente, a Petrobrás deve mostrar um lucro líquido em 2001 ainda melhor do que ano passado, mesmo com a redução no preço internacional do produto. HSBC selecionou outros destaques O segundo destaque são os papéis da Telemar. Para Aoad, a empresa está muito bem preparada, com as metas bem adiantadas e deve ganhar espaço no segmento de dados. Os estudos do especialista apontam para uma alta de cerca de 49% nos papéis em um período de 12 meses. Mesmo não vendo boas perspectivas para o setor de energia elétrica devido à falta de regulamentação, que vem retardando privatizações e investimentos estrangeiros, o gerente do HSBC destacou também os papéis da Cemig e da Light. Aoad acredita que, o fato de a Cemig ser uma empresa integrada - que atua em transmissão, geração e distribuição - garante que ela não sofra com a esperada escassez de energia. Além disso, ele acredita que suas ações estão subavaliadas no mercado, mas devem ter sua cotação elevada com a diminuição do risco político. Com a proximidade das eleições, ficam proibidas as demissões, novas contratações e pedidos de empréstimo. A Light, por sua vez, deve se beneficiar com a separação dos ativos entre EDF e AES, ficando esta última com o controle da Eletropaulo. Quanto à Siderúrgica Tubarão e à Aracruz, empresas envolvidas com setores cíclicos, o especialista acredita que os preços do aço e da celulose não devem apresentar as quedas que o mercado está esperando. Por essa razão, as companhias irão mostrar bons resultados neste ano. A previsão do HSBC Investment para o Índice Bovespa em 2001 é de uma alta ao redor de 30%, com o ano fechando em 20.100 pontos.