HSBC nega possível saída da Argentina O Banco HSBC disse hoje que "continua acompanhando atentamente" a situação na Argentina, mas negou que esteja avaliando uma eventual saída do país. Segundo rumores que circulam na City londrina, o banco britânico estaria revisando a sua presença no mercado argentino e poderia até vir a se retirar do país caso não surjam indícios de superação da crise nos próximos meses. ?A situação na Argentina é muito complexa e volátil e obviamente estamos acompanhando os acontecimentos", disse à Agência Estado um porta-voz do HSBC. "Nossos investimentos em países são de longo prazo e esperamos continuar numa posição que nos permita participar do sistema financeiro argentino, atendendo aos interesses de nossos clientes e acionistas. Estamos aguardando o desenrolar dos acontecimentos". Em março passado, durante a apresentação dos resultados do banco, o presidente do HSBC, John Bond, não havia descartado uma eventual saída da Argentina. Segundo ele, tudo iria depender de como a questão política e econômica do País seria conduzida nos próximos meses. O HSBC já realizou provisões de US$ 1,2 bilhão para cobrir as suas perdas na Argentina. O banco nega que essas provisões tenham de ser elevadas, Mas alguns analistas avaliam que novas provisões de US$ 300 milhões terão de ser anunciadas devido ao agravamento da crise financeira. Segundo o banco, isso não passa da mera especulação. O porta-voz também não confirmou as informações de que o HSBC estaria planejando vender a sua participação de 7% no Banco Santiago, do Chile. Segundo agências de notícias, o HSBC decidiu vender as suas ações do segundo maior banco chileno amanhã na Bolsa de Valores de Santiago, após o banco espanhol Santander Central Hispano (BSCH) ter desistido de comprá-las por US$ 131 milhões.