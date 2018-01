HSBC oferece ações pela Internet Desde ontem, está disponível no site do HSBC CCVM o home broker - serviço que é interligado ao sistema da Bolsa de Valores de São Paulo (Bovespa) e permite a compra e venda de ações via Internet. Para negociar no mercado acionário por intermédio da instituição, basta acessar o site do banco (veja link abaixo) e clicar em Home Broker. O site também oferece ferramentas que podem solucionar as dúvidas do investidor.