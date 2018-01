HSBC oferece milhagem acima de R$ 30 mil Para estimular novos aportes de recursos nos fundos de investimento da família Premier do HSBC, composta por aplicações DI, renda fixa, derivativos, multiportfólio e produtos com ações setoriais ou serviços públicos, o banco lança, no próximo dia 19, um programa de fidelidade com as companhias TAM e Varig. Nesse dia, passará a ser veiculada uma campanha publicitária enfatizando que, ao aplicar nos fundos de investimento HSBC Premier, além de bons rendimentos, o investidor vai acumular pontos que darão direito a viajar pelas empresas. Mas o investimento mínimo exigido para acumular pontos é de R$ 30 mil. O valor pode ser dividido entre os seis tipos de aplicações Premier, que valem de quatro mil a seis mil milhas, conforme o fundo escolhido.