HSBC prepara corte de milhares de empregos no mundo, diz Sky News

O HSBC pode anunciar milhares de cortes de empregos em um evento na semana que vem, como parte da estratégia de retomada do maior banco da Europa pelo presidente-executivo Stuart Gulliver, disse a Sky News na segunda-feira.

O plano pode também levar Gulliver a vender as operações no Brasil e na Turquia e reduzir o banco de investimento do HSBC.

De 10 mil a 20 mil empregos serão cortados, disse a Sky News, citando fontes não identificadas. O número ainda não tinha sido finalizado e Gulliver revelará o plano em uma apresentação a investidores em 9 de junho, disse a emissora.

Newsletter Economia Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O HSBC não comentou a informação.

Não estava claro quanto dos cortes viria de iniciativas já anunciadas pela instituição financeira.

Gulliver foi indicado presidente-executivo em 2011 e cortou mais de 50 mil empregos no banco como parte de uma reestruturação. No entanto, ele ficou sob pressão de acionistas para fazer mais para reavivar o banco.