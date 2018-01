HSBC quer adquirir controle de banco taiwanês O banco HSBC tem planos de adquirir 60% das ações do taiwanês Far Eastern International Bank, em três séries de compras, informou nesta sexta-feira o jornal "Jingji Ribao". O jornal econômico taiwanês afirma que a aquisição começará no fim deste ano. O presidente do Far Eastern, Douglas Hsu, está de acordo com a transação. A filial taiwanesa do HSBC não quis comentar a notícia. Não há confirmação oficial do Far Eastern. As ações dos bancos taiwaneses são relativamente baratas, segundo analistas financeiros na ilha, que esperam uma onda de compras estrangeiras.