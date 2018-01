HSBC reverte prejuízo e obtém lucro de US$ 3,24 bilhões

O HSBC divulgou nesta segunda-feira, 30, que teve lucro líquido de US$ 3,24 bilhões no terceiro trimestre, revertendo prejuízo de US$ 204 milhões apurado em igual período de 2016.

Na mesma comparação, a receita do banco britânico avançou 36%, a US$ 12,98 bilhões. Já o ganho antes de impostos saltou para US$ 4,62 bilhões, de US$ 843 milhões um ano antes.

O HSBC também informou que completou 71% da recompra de ações no valor de US$ 2 bilhões anunciada em julho. O montante se soma aos US$ 3,5 bilhões em papéis que o banco recomprou desde o ano passado.