HSBC tem lucro líquido de US$ 5,26 bilhões no 1º trimestre

O banco HSBC anunciou nesta terça-feira um lucro líquido de US$ 5,26 bilhões no primeiro trimestre de 2015, resultado pouco maior do que os US$ 5,21 bilhões registrados no mesmo período do ano passado. O lucro operacional foi de US$ 6,48 bilhões, enquanto os ganhos antes de impostos somaram US$ 7,06 bilhões.

As receitas da instituição financeira somaram US$ 15,9 bilhões, praticamente estáveis em relação ao mesmo período do ano passado. Já as despesas operacionais recuaram levemente para US$ 8,8 bilhões, de US$ 8,9 bilhões nos três primeiros meses de 2014.

Por volta das 5h56 (de Brasília), as ações do banco operavam oscilavam perto da estabilidade na bolsa de Londres. Fonte: Dow Jones Newswires.