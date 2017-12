HSBC traça perspectivas para Embratel A Embratel deve ser a maior prejudicada com as mudanças previstas para o setor de telefonia de longa distância, com a desregulamentação no ano que vem. A avaliação é do analista-chefe do HSBC Investment Bank, Fernando Aoad, que classifica a empresa como a "grande perdedora" com a abertura do mercado. Por causa disso, as ações da companhia não são consideradas bom investimento. Aoad avalia que os papéis não estão atrativos e projeta um preço-alvo de R$ 16,50. O valor sinaliza valorização de apenas 12,24% para os próximos 12 meses. O analista acredita que a queda de 65% das ações da empresa no último ano reflete o cenário futuro projetado para a companhia. Entre as mudanças que devem afetar negativamente o desempenho da Embratel, a principal é a perda de participação de mercado com a concorrência das operadoras fixas a partir de 2002. Se cumprirem as metas da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Telemar, Brasil Telecom e Telefônica poderão atuar também em longa distância. Os efeitos da concorrência se dariam, segundo Aoad, na perda de receita com a principal fonte de recursos da Embratel, a quantidade de minutos chamados. Segundo o analista, as tarifas também devem recuar com a concorrência. Segundo ele, enquanto a Embratel sai perdendo, a Telemar e a Telefônica podem ganhar mercado com a desregulamentação. Ele afirmou que as empresas praticamente não terão de fazer novos investimentos em equipamentos, e os gastos devem concentrar-se em marketing e propaganda. No caso da Brasil Telecom, no entanto, o analista avalia que fica difícil fazer projeções, por causa da falta de definições sobre o cumprimento de metas, dado o conflito entre os controladores. O mercado acreditava, segundo Aoad, que um dos caminhos para a Embratel minimizar os efeitos negativos da desregulamentação seria aumentar sua participação no segmento de dados. Mas a empresa divulgou perspectivas negativas nesse sentido. Inadimplência Outro fator desfavorável para a Embratel é o índice de inadimplência da companhia. Com o desaquecimento da economia - causado pelo racionamento de energia - pode haver um aumento ainda maior dos devedores duvidosos. Por causa disso, a empresa destinará entre 8% e 9% da receita líquida para provisões de devedores duvidosos, um número considerado elevado pelo analista. Já a Embratel pleiteia que a Anatel regulamente o uso da rede de uma operadora por outra, o chamado "unbundling". O interesse da empresa é chegar até a casa do consumidor para reduzir a inadimplência e oferecer a ele mais serviços, como Internet de alta velocidade, por exemplo. De acordo com Aoad, nem mesmo a regulamentação do "unbundling" poderia reverter as perdas estimadas com a abertura do setor. Segundo ele, seria positivo buscar uma parceria o mais rápido possível para que a empresa tivesse outras fontes de receita - com uma operadora de telefonia celular, por exemplo. Ele lembra que elas também poderão oferecer serviços de longa distância e chamadas internacionais a partir do ano que vem.