HSBC vai demitir 4 mil na Inglaterra O banco HSBC vai demitir 4 mil funcionários no Reino Unido, transferindo essas vagas para a Índia, Malásia e China. O segundo maior banco do mundo, que emprega 55 mil pessoas no Reino Unido, afirmou que a transferência, que deverá ocorrer entre 2004 e 2006, envolve principalmente operações de atendimento telefônico e processamento dados. Com a medida, o HSBC reforça uma estratégia adotada por grandes grupos britânicos de transferir parte de suas operações para países com menor custo de mão-de-obra. A operadora telefônica British Telecom, e as instituições financeiras Goldman Sachs, Abbey National e Prudential também transferiram empregos para países emergentes.