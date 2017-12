HSBC vai para o 9º lugar em ativos Com a compra do Lloyds TSB, o HSBC pula do 10º para o 9ºlugar em ativos do ranking das instituições financeiras do País, com R$ 29,5 bilhões. Ocupa o lugar que era da Nossa Caixa, o banco estadual de São Paulo, que cai para a 10ª posição. Os três primeiros lugares do ranking são ocupados pelo Banco do Brasil, Bradesco e Caixa Econômica Federal, segundo estudo da consultoria financeira Austin Asis.