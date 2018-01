HSI, na Europa, pede que UE bloqueie importação de carne de cavalo do Brasil

A Humane Society International (HSI), na Europa, está cobrando que a União Europeia bloqueie as importações brasileiras de carne de cavalo. A comissão, que trabalha em prol do bem-estar animal, alega que o Serviço Alimentar e Veterinário da UE, em sua mais recente auditoria no Brasil, encontrou "grandes deficiências" na produção de carne de cavalo destinada à exportação para o bloco econômico.

Segundo a HSI, o comitê da UE observou que o plano brasileiro de controle de resíduos 2014 e 2015 para cavalos não atende às normas de segurança alimentar da UE. "À luz desta informação mais recente, a HSI Europa está instando a Comissão Europeia a suspender as importações de cavalo brasileiros", diz nota publicada pela HSI.

Na nota, o diretor executivo europeu da HSI, Joanna Swabe, afirma que: "É tempo de a Comissão Europeia suspender a importação de carne de cavalo brasileira, que coloca em risco a saúde dos consumidores da UE e que causa sofrimento aos cavalos abatidos no Brasil." O texto acrescenta ainda preocupações sobre a forma como os animais são transportados no Brasil que compromete o bem-estar dos animais.

Segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria e do Comércio Exterior (MDIC), o Brasil exportou, em 2015, 2,775 mil toneladas de carne de cavalo, com faturamento de US$ 7,53 milhões. Só para a União Europeia, foram 2,257 mil toneladas, com faturamento de US$ 6,05 milhões.