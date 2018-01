Hubert lança cartão Pllus A Hubert Assessoria Imobiliária vai lançar na segunda semana deste mês uma nova estrutura de serviços para atender os 15 mil condôminos dos prédios administrados pela empresa e incorporadores. Trata-se do cartão Pllus, que dará acesso a uma central de atendimento 24 horas, com amplo leque de benefícios, que vão desde serviços básicos de encanador, eletricista, chaveiro e consertos de eletrodomésticos, até aqueles que só podem ser contratados com antecedência, como baby sitter, paisagismo, revelação de filmes, etc. De posse do cartão Pllus, os clientes da Hubert - sejam os seus atuais condôminos ou os que comprarem imóveis em empreendimentos que adotarem o sistema - terão descontos que vão até 20% nas lojas e serviços cadastrados por uma central de atendimento requisitada por telefone ou Internet. Tudo isso constará de catálogos que a Hubert vai enviar de três em três meses para o público-alvo. O Pllus não cobrará taxa de administração. O cliente só irá pagar pelo serviço que usar.