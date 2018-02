Hubner: Belo Monte ainda pode iniciar geração em 2014 O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, disse hoje que apesar do adiamento do leilão da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu, no Pará, ainda é possível iniciar a geração de energia da usina em 2014. "Achamos que mesmo fazendo o leilão no começo de janeiro (de 2010), teremos apenas um pouco mais de um mês de diferença. A gente acha que ainda dá para sair (a licença) e gerar energia em 2014", afirmou Hubner, que participou hoje da solenidade de assinatura dos contratos de concessão de novas linhas de transmissão, que foram leiloadas pela agência em maio deste ano.