Hubner rebate críticas ao projeto da usina de Belo Monte O diretor-geral da Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel), Nelson Hubner, rebateu hoje as críticas do ponto de vista ambiental que são feitas por diversos setores da sociedade e até pelo cantor britânico Sting ao projeto da hidrelétrica de Belo Monte, no Rio Xingu (PA). Recentemente, o ex-vocalista do The Police fez críticas ao projeto de Belo Monte ao lado do cacique Raoni.