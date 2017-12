Hugo Boss tem aumento de 15% no lucro líquido A empresa alemã de moda Hugo Boss obteve crescimento de 15,5% em seu lucro líquido no primeiro trimestre de 2006, tomando como comparação o mesmo período do ano passado. Segundo a companhia, no período, o montante atingiu 60 milhões de euros (US$ 74 milhões). De acordo com dados divulgados nesta quinta-feira pela empresa, o crescimento foi impulsionado pela linha de moda feminina do grupo, cujo volume de negócios cresceu 67%, para 44 milhões de euros (US$ 54 milhões). O faturamento teve aumento de 13% no primeiro trimestre de 2006, para 459 milhões de euros (US$ 569 milhões). Ao passo que, o lucro operacional subiu os mesmos 13%, atingido 87 milhões de euros (US$ 108 milhões). Levando em conta esses números, a Hugo Boss elevou suas previsões de resultados para o conjunto do ano e calculou que o faturamento crescerá entre 10% e 12%, frente à alta de 7% a 9% prevista anteriormente.