Hungria usará reserva de petróleo após fim de fornecimento O ministro de Economia e Transporte húngaro, János Kóka, disse nesta quarta-feira, em Budapeste, que o governo decidiu liberar suas reservas de petróleo e, nos próximos dez dias, usará cerca de 15 mil toneladas por dia, informou a emissora InfoRadio. O fornecimento do petróleo que chega ao país por meio do oleoduto Druzhba, que atravessa a Bielo-Rússia, foi interrompido na segunda-feira à noite, pela fornecedora russa, depois de desentendimentos entre os governos dos dois países. Kóka, após uma consulta governamental convocada pelo primeiro-ministro, Ferenc Gyurcsány, acrescentou que provavelmente serão usados os depósitos da companhia petrolífera húngara MOL, armazenados perto da capital Budapeste. A ministra de Exteriores, Kinga Göncz, acrescentou que consultou os embaixadores de Bielo-Rússia e da Rússia, que asseguraram que a disputa entre os dois países será solucionada "rapidamente". Göncz considerou que não se trata somente de uma discussão econômica mas também "de um assunto político" e expressou sua inconformidade com a forma como a interrupção foi realizada, sem uma advertência prévia. A ministra explicou que a Hungria, "se for necessário", será solidária com a Eslováquia, cuja principal refinaria, a Slovnaft, filial da MOL, conta com reservas de apenas 3 ou 4 dias, e lhe fornecerá petróleo para satisfazer a demanda por cerca de 90 dias. Zsolt Hernádi, presidente da MOL, afirmou que a companhia analisará a possibilidade de importar petróleo através do oleoduto Adria, que une a Croácia com a Hungria.